Gaziantep'te Terör Operasyonu: 1 Tutuklama

GAZİANTEP'te, jandarmanın terör örgütü PKK/KCK/PYD ve DHKP/C propagandası yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler kent merkezi ile Şahinbey
, Yavuzeli
ve Araban
ilçelerinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD ve DHKP/C propagandası yapan ve Cumhurbaşkanına hakaret eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Komando
birlikleri ve droneların da kullanıldığı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - Gaziantep
PKK, Gaziantep, Güncel
Kaynak: DHA