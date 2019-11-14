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Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında (2)

52 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIGaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kentte terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 52 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

14.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:26Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında (2)

52 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kentte terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 52 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

57 kişiye yönelik gözaltı kararı bulunan operasyonda 52 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye oldukları, örgütün genel ve il yapılanmasında aktif faaliyette bulundukları yönünde kuvvetli şüphe oluşan 57 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, 52 şüpheli yakalanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir."



Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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