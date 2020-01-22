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Gaziantep'te terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

22.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:32Gaziantep'te terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
'te terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyonda düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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