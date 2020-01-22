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Gaziantep'te terör örgütü mensubu 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütleriyle ilişkili olduğu için gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan biri tutuklandı.

22.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:07Gaziantep'te terör örgütü mensubu 1 kişi tutuklandı
'te güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütleriyle ilişkili olduğu için gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan biri tutuklandı. Diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konu ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmada 3 kişinin yakalandığı vurgulanarak, "Soruşturmalar kapsamında, İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tespit edilen 3 şüpheliden 1'i terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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