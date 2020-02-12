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Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2020 17:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:54Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı
'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kent merkezi ile Nizip ve İslahiye ilçelerinde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gaziantep, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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