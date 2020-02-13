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Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

13.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:28Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaparak halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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