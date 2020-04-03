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Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

03.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:54
Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep 'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu gerekçesiyle 4 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen zanlıların, 4 Nisan öncesinde eylem yapacağı şeklinde ihbar kaydı bulunan kişiler olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, YPG, Güncel
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