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Gaziantep'te terör propagandasına: 12 gözaltı

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin ele başının yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandasını yaptıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

12.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:44Gaziantep'te terör propagandasına: 12 gözaltı

GAZİANTEP'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin ele başının yakalanarak 'ye getirilişinin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandasını yaptıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde ele başlarının yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı,Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 1 uzun namlulu otomatik tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi.



Türkiye, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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