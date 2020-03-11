Gaziantep'te tombala baskını
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine kumar baskını yapıldı.
11.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:18
Gaziantep 'in Şahinbey ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine kumar baskını yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yukarıbayır Mahallesi Türkmenler Caddesinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş yerine yaptığı baskında tombala oynayan 45 kişiye 55 bin lira cezai işlem uygulandı. Kumar oynanmasına imkan sağlayan ve daha evvel çok sayıdan aynı suçtan kaydı bulunan 2 kişi ve kumar oynanmasına yardımcı olan 12 kişi olmak üzere toplam 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Yapılan baskında kumar tombala oynanmasında kullanılan çok sayıda materyale el konuldu. - GAZİANTEP
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yukarıbayır Mahallesi Türkmenler Caddesinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş yerine yaptığı baskında tombala oynayan 45 kişiye 55 bin lira cezai işlem uygulandı. Kumar oynanmasına imkan sağlayan ve daha evvel çok sayıdan aynı suçtan kaydı bulunan 2 kişi ve kumar oynanmasına yardımcı olan 12 kişi olmak üzere toplam 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Yapılan baskında kumar tombala oynanmasında kullanılan çok sayıda materyale el konuldu. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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