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Gaziantep'te trafik denetimi

Gaziantep'te 4 bin 417 araç denetlendi.

25.10.2019 10:36Gaziantep'te trafik denetimi
Gaziantep'te 4 bin 417 araç denetlendi.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün merkez ve şehirler arası kara yolunda trafik kontrol noktaları oluşturuldu.
Yapılan denetimlerde toplam 4 bin 417 araç kontrol edildi.
Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 514 sürücü ve araç plakasına hız ihlali, 3 sürücü ve araç plakasına hatalı ve tehlikeli şerit değiştirmekten, 3 sürücüye yönetmelik dışı araç kullanmaktan, 4 sürücüye korsan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 1 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, bin 23 sürücü ve araç plakasına diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.
Toplam 158 araç da trafikten men edildi, 6 sürücü belgesine el konuldu.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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