Haberler » Güncel » Gaziantep'te trafik denetimi - Haber

Gaziantep'te trafik denetimi

Gaziantep'te 2 bin 758 araç denetlendi.

22.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:40Gaziantep'te trafik denetimi
'te 2 bin 758 araç denetlendi.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve şehirler arası kara yollarında sürücülerin ve yayaların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik yapılan trafik kontrollerinde 2 bin 758 araç kontrol edildi.
Kontrollerde, 5 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmaktan, 54 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 312 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 16 sürücüye dış ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 5 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 41 aracın tescil plakasına şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan, 2 sürücüye araca abartı egzoz takmaktan işlem yapıldı.
Ayrıca 4 okul servis sürücüsüne çeşitli maddelerden ve 77 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere 517 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı, 49 araç trafikten men edildi ve 6 sürücü belgesine de el konuldu.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 14:19:56