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Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirildi

Gaziantep'te gerçekleştirilen trafik denetiminde 328 sürücüye para cezası uygulandı.

25.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:46Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirildi
'te gerçekleştirilen trafik denetiminde 328 sürücüye para cezası uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-23 Ocak tarihlerinde kent genelinde yapılan denetim ve uygulamalarda, 902 araç ve sürücüsü incelendi.
Denetimlerde 71 sürücüye ışıklı trafik işaretlerine uymamaktan, 37 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan, 24 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan, 8 sürücüye fenni muayene yaptırmamaktan, 8 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 7 sürücüye sigorta yaptırmamaktan ve 173 sürücüye de diğer ilgili maddelerden işlem yapıldı.
Toplamda 328 araç sürücüsüne para cezası kesilirken, 15 araç ise trafikten men edildi.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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