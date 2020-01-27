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Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirildi

Gaziantep'te gerçekleştirilen trafik denetiminde 87 araç trafikten men edildi.

27.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:08Gaziantep'te trafik denetimi gerçekleştirildi
'te gerçekleştirilen trafik denetiminde 87 araç trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Ocak günü kent genelinde yapılan denetim ve uygulamalarda, 4 bin 5 araç ve sürücüsü incelendi.
Denetimlerde 6 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 312 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 4 sürücüye ve araç plakasına hatalı şerit değiştirmekten, 14 sürücüye ve araç plakasına konvoy oluşturmak ve sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 21 sürücüye mevzuata aykırı ışık donanımı kullanmaktan, 1 sürücüye abart egzoz ile araç kullanmaktan, 488 sürücüye ve araç plakasına da diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.
Toplamda 846 sürücü, yolcu ve araç plakasına ceza kesildi.
Ayrıca, 87 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü belgesine de el konuldu.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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