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Gaziantep'te trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı

Hassa-İslahiye D850 karayolunun Yeşilyurt mevkisinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

08.10.2019 08:19Gaziantep'te trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı
Hassa- İslahiye D850 karayolunun Yeşilyurt mevkisinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Teyfur G.'nin (27) idaresindeki 80 AU 940 plakalı otomobille dönülmesi yasak olan yerden kontrolsüz şekilde dönmek istemesi üzerine, arkadan gelen Yunus Emre Y. (23) yönetimindeki 31 ABG 399 plakalı aracın duramayarak çarpması sonucu meydana geldi.

Meydana gelen kazada Teyfur G. (27), Yunus Emre Y. (23), Elif B. (18), Fidan Gül B. (5) ve Ayşe B. (39) yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri yaralı yakınlarını olay yerinden uzaklaştırmakta zorluk yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Yeşilyurt, İslahiye, Hassa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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