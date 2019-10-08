Haberler » 3. Sayfa » Haber

Gaziantep'te Trafik Kazası 1'i Çocuk 5 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası 1'i Çocuk 5 YaralıGAZİANTEP - Hassa-İslahiye D850 karayolunun Yeşilyurt mevkiinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

08.10.2019 09:06
Gaziantep'te Trafik Kazası 1'i Çocuk 5 Yaralı
GAZİANTEP - Hassa-İslahiye D850 karayolunun Yeşilyurt mevkiinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Hassa-İslahiye D850 karayolunun Yeşilyurt mevkiinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Teyfur G. 'in kullandığı 80 AU 940 plakalı otomobilin dönülmesi yasak olan yerden kontrolsüz şekilde dönmek istemesi üzerine arkadan gelen Hatay'dan gelerek Gaziantep'e devam etmekte olan Yunus Emre Y. 'in yönetimindeki 31 ABG 399 plakalı aracın duramayarak çarpması sonucu meydana geldi.
Güvenlik güçleri yaralı yakınlarını olay yerinden uzaklaştırmakta zorluk yaşadı.
Meydana gelen kazada Teyfur G. (27), Yunus Emre Y. (23), Elif B. (18), Fidan Gül B. ve Ayşe B.yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçlerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Gaziantep'te Trafik Kazası 1'i Çocuk 5 Yaralı

Gaziantep, Hassa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:53 40 bin TL'lik vurgun güvenlik kamerasında
10:53 Kaçak elektrik için bu kez panoyu söktüler
10:50 Yüksekova'dan Antalya'ya uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı
10:49 (Özel) Yağmurun etkisiyle yoldan çıkan kamyon kamerada
10:45 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü önce tıra sonra refüje çarptı
10:38 Trabzon'da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
10:37 Antalya'da fuhuş operasyonu: 7 kadın kurtarıldı