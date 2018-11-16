Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

16 Kasım 2018 Cuma 15:33



16 Kasım 2018 Cuma 15:33

Gaziantep'te otomobilin elektriğine çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.Gaziantep Havalimanı'nda mühendis olarak çalışan Hüseyin Özay idaresindeki 11 AU 011 plakalı otomobil, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde tramvayın elektrik direğine çarptı.Yaralanan Özay ve araçtaki polis memuru Hüseyin Doğan (24) 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan Özay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.Özay'ın cenazesinin memleketi Batman'da toprağa verileceği öğrenildi.