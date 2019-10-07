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Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep-Kilis karayolunda sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

07.10.2019 14:01
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep-Kilis karayolunda sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Gaziantep-Kilis yolu Zeytinli kavşağı yakınlarında 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Ç. idaresindeki kamyonet direksiyon hakimiyeti kaybolunca savrularak devrildi. Yaşanan kaza sonucu sürücü Ahmet Ç. ile kamyonette bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine intikal eden sağlık görevlileri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ahmet Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ahmet Ç.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı

Yerel

Kaynak: İHA

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