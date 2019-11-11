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Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

11.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:18Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
'in İslahiye ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yakup Talay'ın (19) kullandığı 27 SU 369 plakalı motosiklet Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi'nde uyruklu Halid Hüseyin idaresindeki 31 NU 946 plakalı açık kasa kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, kamyonet de yakınlardaki bir elektrik panosuna çarparak durabildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Talay, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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