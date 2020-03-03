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Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde orta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

03.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:00Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
'in İslahiye ilçesinde orta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay istikametine giden Elif (29) idaresindeki 46 AH 078 otomobil, İslahiye- kara yolunda kontrolünü kaybederek orta refuje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Akdeniz, yol yanında bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerinin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlıkekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Gaziantep, Akdeniz, Hassa, Güncel

Kaynak: AA

3.03.2020 21:14:32