Gaziantep'te Trafik Kazası: 11 Yaralı

Gaziantep
'te biri minibüs 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Gaziantep- Şanlıurfa
kara yolunun 7. kilometresinde Gaziantep ile Nizip
arasında yolcu taşıyan Nüveran Mercan idaresindeki 27 ANR 46 plakalı minibüs, önce Ferit Aydın
yönetimindeki 21 AAE 044 plakalı otomobille daha sonra karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 27 C 3437 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerice kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
Gaziantep
, Güncel
Kaynak: AA