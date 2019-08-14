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Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te yol kenarında duran otomobile minibüsün çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

14.08.2019 18:31
Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Gaziantep'te yol kenarında duran otomobile minibüsün çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ramazan Aydoğdu idaresindeki 27 ADM 479 plakalı minibüs, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 55'inci kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen 48 ABF 437 plakalı otomobile çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise kazayı görüp duran bir kadın doktorun ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri ve trafik ekipleri, bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.
Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Güncel

Kaynak: AA

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