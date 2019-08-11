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Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü

Gaziantep'te otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan iki kişi öldü.

11.08.2019 16:02 Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü
Gaziantep'te otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan iki kişi öldü.
Mehmet Gümüşler idaresindeki 27 DF 790 plakalı otomobil, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda refüje çıktıktan sonra ağaca çarptı.
Kazada ağır yaralanan Gümüşler ile otomobilde bulunan Furkan Aslan olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Kaynak: AA

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