Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
Gaziantep'te otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.27.07.2019 15:19
Gaziantep'te otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali Kemirli idaresinde 27 BBZ 47 plakalı otomobil, Şehitkemil ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırama çarptı.
Kazada otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ali Kemirli idaresinde 27 BBZ 47 plakalı otomobil, Şehitkemil ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırama çarptı.
Kazada otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gaziantep, Güncel
Kaynak: AA