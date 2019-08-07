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Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı

Gaziantep'te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

07.08.2019 19:05
Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12 yaralı
Gaziantep'te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü, Ömer Faruk Aydoğru idaresindeki 63 VD 184 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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