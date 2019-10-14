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Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü

Gaziantep'te refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

14.10.2019 11:00Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü
Gaziantep'te refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hakan Gençoğlu yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkez Şehitkamil ilçesi İpek Yolu'nda refüje çarptı.
Kazada araçta sıkışan sürücü ile Kamil Cankeskin ve Ali Erfidan itfaiye yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Şehitkamil, İpek Yolu, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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