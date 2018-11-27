Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Gaffari Aslan'ın kullandığı 27 TV
934 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep- Şanlıurfa
karayolu Sekili
Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Yakup Özoğlu yönetimindeki 63 ND 917 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Mahmut Yıldırım
yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol, jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonrasında yeniden trafiğe açıldı.
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