Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı

Gaziantep
'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan sürücü ve beraberindeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Nurdağı-İslahiye kara yolu Fevzipaşa
Mahallesi mevkisinde İbrahim Ethem A. (60) yönetimindeki 27 AEJ 876 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Fatma A. (49) ve Taha Metin A (15) yaralandı.
Yaralılar 112 sağlık ekiplerince kaldırılan İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Fatma A'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.