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Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

13.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:22
Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tolgahan B'nin (30) kullandığı 42 AFK 297 plakalı otomobil İslahiye- Hassa kara yolu Altınüzüm kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan eşi Cennet Tuğba B. (30) ile 1 yaşındaki çocukları Amine B. yaralandı.

İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Altınüzüm, Hassa, Güncel

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