Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

23.08.2019 17:18 Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda, M.Ç. yönetimindeki 27 KY 165 plakalı kamyonet ile A.İ. yönetimindeki 27 BL 710 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsüyle M.A.Y. (4), Y.İ. (47) ve H.Y. (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Y.İ. Gaziantep'teki Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gaziantep, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:03   - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi
19:03   Ayaz 67 gün sonra evine kavuştu
19:02   Karabük'te uyuşturucu operasyonu
19:01   Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı
19:00   SİİRT Eruh'ta toprağa gömülü patlayıcı imha edildi
18:59   Terme'deki köprü sel sularına dayanamadı
18:57   Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı