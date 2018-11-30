Gaziantep'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Gaziantep
'in Nurdağı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Nurdağı-Gaziantep kara yolunun İçerisu mevkisinde, Bilal Demirci
yönetimindeki 27 GA 892 plakalı minibüs, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Demirci ile minibüste bulunan Mehmet Işık
(54), Bekir Işık (37), Hatice Işık
(37) ve Mustafa Göndeş (52) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Nurdağı,Gaziantep