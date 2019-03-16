Gaziantep'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Gaziantep
'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 C 6535 plakalı otomobil, Gaziantep- Kilis
kara yolunun 20. kilometresinde karşı şeride geçti.
Bu sırada karşı yönden gelen 27 AIL 30 plakalı kamyonetle çarpışan otomobil, daha sonra 27 DY 434 plakalı otomobile vurdu.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, 27 C 6535 plakalı otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kilis, Gaziantep, Güncel
Kaynak: AA