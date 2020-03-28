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Gaziantep'te trafik kazası: 6 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 6 yaralı Gaziantep'te bir transitin seyir halindeyken önündeki başka bir araca çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

28.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:44
Gaziantep 'te trafik kazası: 6 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te bir transitin seyir halindeyken önündeki başka bir araca çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Beytullah B. idaresindeki 27 R 6848 plakalı transit, Bayram G. kontrolündeki 34 BLU 289 plakalı araca arkadan çarptıktan sonra orta refüje savrularak devrildi. Kaza sonucu transit içerisinde bulunan sürücü Tuncay Beytullah B. ile diğer 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası cadde üzerindeki trafik akışı ise kontrollü bir şekilde sağlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Gaziantep’te trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, 3. Sayfa

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Gaziantep'te trafik kazası: 6 yaralı

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