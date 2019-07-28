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Gaziantep'te trafik kazası: 7 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

28.07.2019 23:42 Gaziantep'te trafik kazası: 7 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İslahiye- Nurdağı kara yolu Hastane Kavşağında Ejder Ç'nin (56) kullandığı 31 SN 756 plakalı otomobille Burak E'nin (23) kullandığı 19 HP 921 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ve otomobillerde bulunan N.H.D. (6), M.D. (45), G.D. (45), R.G. (27) ve N.E. (21) 112 Acil sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

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