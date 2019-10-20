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Gaziantep'te trafik uygulaması

Gaziantep'te yapılan trafik uygulamasında 74 sürücüye para cezası verilirken, 22 kişinin de ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

20.10.2019 11:20Gaziantep'te trafik uygulaması
Gaziantep'te yapılan trafik uygulamasında 74 sürücüye para cezası verilirken, 22 kişinin de ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve uygulamalarda, 2 abartılı egzoz, 5 ışık donanımı bozuk, 16 aykırı ışık ve korna çalarak çevreyi rahatsız ederek saygısızca araç kullanan, 30 sürücü belgesiz ve yetkisiz araç kullanan, 21 alkollü araç kullanan olmak üzere toplamda 74 araç sürücüsüne para cezası verilirken, 22 sürücünün ise belgelerine geçici süreyle el konuldu.
Ayrıca, farklı yerlerde yapılan uygulamalarda da muhtelif maddelerden yine 475 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. 124 araç ise trafikten men edildi.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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