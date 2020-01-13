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Gaziantep'te trafik uygulaması

Gaziantep'te polis ekiplerinin trafik kontrollerinde 3 bin 734 araç kontrol edildi.

13.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:58Gaziantep'te trafik uygulaması
'te polis ekiplerinin trafik kontrollerinde 3 bin 734 araç kontrol edildi.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve şehirlerarası yollarda, trafik güvenliğini ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, dün yapılan uygulamalarda toplam 3 bin 734 araç kontrol edildi.
Kontrollerde 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye "drift" yapmaktan, 202 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 95 aracın plakasına hatalı park etmekten, 2 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 25 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya dış ışık donanımı aykırı araç kullanmaktan, 1 sürücüye abartı egzoz takmaktan, 1 sürücüye farklı aracın plakasını takmaktan, 3 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan işlem yapıldı.
Yine 186 sürücüye de diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplam 620 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.
Ayrıca 98 araç trafikten men edildi, 5 sürücü belgesine el konuldu.

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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