Haberler » Güncel » Gaziantep'te tüfekle vurulan kişi öldü - Haber

Gaziantep'te tüfekle vurulan kişi öldü

Gaziantep'te pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

25.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:58Gaziantep'te tüfekle vurulan kişi öldü
'te pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tüfekli saldırısına uğrayan Yunus Emre Berk (22) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Berk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Berk'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis ekipleri şüpheli veya şüphelilerin bulunması için araştırmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 17:42:11