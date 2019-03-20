Gaziantep'te Tüketici Ödülleri Verildi

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca "Tüketici Ödülleri" verildi.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Onat Kutlar Sahnesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, insanın doğar doğmaz tüketmeye başladığını belirterek, bilinçli tüketimin önemine dikkati çekti.İnsanların havadan, doğadaki yiyeceklere kadar birçok şeyi tükettiğini dile getiren Karadağ, her şeyin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.Zabıta Daire Başkanlığının bilinçli tüketici yetiştirmek için temelden eğitimlere başladığını kaydeden Karadağ, ilk defa düzenlenen ödül töreninin geleneksel hale dönüşmesini ümit ettiğini belirtti.Büyükşehir Belediyesi olarak bilinçli tüketim hakkında çalışmalar yaptıklarını anlatan Karadağ, "Zor bir coğrafyada yaşamımıza rağmen fiziksel çalışmalara devam ediyoruz. En büyük su projemiz, konut projemiz devam ediyor. Eğitime çok önem veriyoruz. GASMEK kurslarıyla 200 bin insana ulaştık. Farklı branşlarda eğitimler verdik." dedi.Zabıta Daire Başkanı Mehmet Salih Yıldırım da Ticaret İl Müdürlüğü ve odalarla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirterek, destek olan herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından ödüller verildi.Törene, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy ve vatandaşlar katıldı.