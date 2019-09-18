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Gaziantep'te Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan Suriyeliler yakalandı

Gaziantep'in Karkarmış ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı.

18.09.2019 17:46Gaziantep'te Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan Suriyeliler yakalandı
Gaziantep'in Karkarmış ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Türkiye-Suriye sınırında devriye faaliyeti yürüten Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu tespit etti.
Yakalanan ve Suriyeli oldukları belirlenen 4 kişi, işlemleri için karakola götürülürken, ekipler, Suriyelilerin Türkiye'ye geçmesine yardım eden A.A'yı Alagöz Mahallesi yakınlarında gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriyeli 4 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edilirken, A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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