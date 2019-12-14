Haberler » Güncel » Gaziantep'te ulaşıma sis engeli - Haber

Gaziantep'te ulaşıma sis engeli

GAZİANTEP'te etkili olan sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düşünce, hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı.

14.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:47Gaziantep'te ulaşıma sis engeli

GAZİANTEP'te etkili olan sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düşünce, hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak yollarda ilerlemeye çalıştı. Hava sıcaklığının 6 dereceye düştüğü kentte sis nedeniyle bazı uçak seferlerinde iptaller oldu. Havalimanına bazı uçaklar ise gecikmeli olarak iniş yaptı. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.



Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Suriye'de herhangi bir ulusal gündemden önce Suriye halkı... - Haber
13:46 DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber
13:46 Hint Müslümanlarının bir asır önceki yadigarları ihya edilmeyi bekliyor - Haber
13:43 Büyükşehir, "Baharat Çalıştayı"nı topladı - Haber
13:42 Kuşadası Limanı'nda tüm zamanların Aralık ayı rekoru bekleniyor - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 13:49:27