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Gaziantep'te, uluslararası ayakkabı fuarı açıldı

GAZİANTEP'te, 30'uncu Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

11.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:53Gaziantep'te, uluslararası ayakkabı fuarı açıldı

GAZİANTEP'te, 30'uncu Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

30'uncu kez düzenlenen çok sayıda ülkeden bin civarında katılımcının yer aldığı Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına; Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, protokol üyeleri ile iş insanları ve davetliler katıldı. Fuarın açılışında konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'in üretim alanındaki çabasını hatırlatarak, ayakkabı sektöründe kentteki gelişmeleri takdir etti. Ayakkabı imalatında Türkiye ile arasında fark kalmadığını belirten Hisarcıklıoğlu, "İtalya'dan ayakkabı alınca 1 sene sonra bozulur ama Gaziantep'ten al 10 sene sonra da aynı kalır. Dolayısıyla ayakkabıcılıkta İtalya'yı geçtik. İtalya'dan ayakkabı alınca 1 sene sonra bozulur ama Gaziantep'ten al 10 sene sonra da aynı kalır. Dolayısıyla ayakkabıcılıkta İtalya'yı geçtik. Gaziantep'te bu anlamda tanıtım, birlik, Ar-Ge var. O zaman bizlere düşen görev vatandaşlar olarak alışveriş yaparken yerli ayakkabıyı tercih etmek. Özellikle de bu konuda gençlerimize görev düşüyor" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise kentte yapılan fuarların dünya çapında olduğunu ifade ederek, kentte ciddi anlamda bir krizin olmadığını söyledi. Vali Gül, Gaziantep'in ayakkabısıyla da adından söz ettirmesini istediklerini belirterek, yapılan atılımlarla ülkeye daha fazla katma değer sağlayacaklarını vurguladı.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de fuarların yeni pazarlara açılmak isteyen firmalar için buluşma noktası haline geldiğinin altını çizdi. Fuarların gün geçtikçe daha kapsamlı bir hal aldığını belirten Ünverdi, kentteki firmaların markalaşması için Ar-Ge ve tasarıma gereken önemi vermeleri gerektiğini vurguladı.

Konuşmalarından ardından protokol üyeleri açılışını yaptıkları fuardaki stantları dolaştı.



Gaziantep, Orta Doğu, İtalya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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