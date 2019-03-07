Gaziantep'te Umke Bölge Tatbikatı Yapıldı

Kaynak: AA

Gaziantep Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından "UMKE Bölge İlleri Tatbikatı" gerçekleştirildi.Gaziantep ve Şanlıurfa illerinin yıllık faaliyet planı çerçevesinde Erikçe Ormanı'nda düzenlenen tatbikatta, "enkaz altında yaralıya medikal kurtarma, dağda medikal kurtarma, su üstü medikal kurtarma, doğada yön bulma ve oryantiring, afetlerde haberleşme sistemlerinin kullanımı, doğada hayatta kalma becerilerinin geliştirilmesi" konularında eğitim ve uygulama yapıldı.65 UMKE personelinin katılımıyla başlayan ve 3 gün süren tatbikatla katılımcıların, önceden hazırlanmış senaryoları uygulayarak, afet veya olağandışı durumlarda kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkan ve kabiliyetlerini kullanarak, uygun yöntemlerle medikal müdahalede bulunması ve zor şartlarda hayatı sürdürme özelliklerini geliştirilebilmeleri amaçlanıyor.