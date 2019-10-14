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Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine operasyon

Gaziantep'te bir bağ evine düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

14.10.2019 12:10Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine operasyon
Gaziantep'te bir bağ evine düzenlenen operasyonda uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Burç Mahallesi yakınlarda bir bağ evinde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bağ evine düzenlenen operasyonda, 600 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, 250 gram uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan püskürtme pompası, bidon, şişe ve hassas terazi gibi malzemelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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