Gaziantep'te 'uyuşturucu madde' operasyonu: 1 gözaltı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 42,31 gram matamfetamin, 1 adet tabanca, 17 mermi ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada 42,31 gram matamfetamin, 1 adet tabanca,17 mermi ve 29 paket kaçak sigara ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler ev sahibi S.Y.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.