Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 291 şüpheliden 41'i tutuklandı.

07.08.2019 20:52 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 291 şüpheliden 41'i tutuklandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, Temmuz ayında düzenlenen operasyonlarda 291 şüphelinin yakalandığı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 41'inin tutuklandığı aktarıldı.
Söz konusu operasyonlarda ise 1 kilo 648 gram eroin, 2 kilo 147 gram esrar, 1 kilo 228 gram sentetik uyuşturucu, 259 kök hint keneviri ve bin 600 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışında kullanılan 11 hassas terazi ele geçirildi.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:27   TIR'a çarpan kamyonetteki amca-yeğen öldü
21:25   Suriye sınırına sevkiyat
21:25   Son dakika! Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: ABD ile harekat merkezi kuruyoruz
21:23   Amcası ve kuzenini tüfekle vurdu
21:22   "3 bin 838 forma satın alacağım"
21:21   Vali Tavlı: Maden sahası Kaz Dağları'na kuş uçumu 40 km uzaklıktadır
21:20   USA Today'ın merkez binası 'silahlı saldırgan ihbarı' sonrası tahliye edildi