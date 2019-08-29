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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

29.08.2019 18:16 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik iki operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Güneykent Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada, 1 tüfek, 1 tabanca, 11 fişek, 32,5 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Araçtaki şüpheliler B.P, M.A. ve M.P, gözaltına alındı.
Hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen B.P. ve M.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine A.T'nin Yukarıbakır Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 953,25 gram esrar, 24 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 980 lira, 8 bin 600 dolar ve 100 avro ele geçirildi.
Operasyonda, aynı aileden A.T, Z.T, K.T. ve İ.H.T, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. ve İ.H.T, tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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