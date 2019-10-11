Haberler » Güncel » Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 zanlıdan 18'i cezaevine gönderildi.

11.10.2019 21:32Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 zanlıdan 18'i cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-10 Ekim arasında Hacıbaba, Mithatpaşa, Vatan, Beydilli, Akdere ve Fırat mahallelerinde 32 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde ve araçlarda yapılan aramada, 12 kilogram esrar, 10 kilo 500 gram eroin, 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 110 uyuşturucu hap, 12 gram kokain, 65 kök Hint keneviri ile 4 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda 9'u aranan olmak üzere 33 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 18'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:12 Cumhurbaşkanı erdoğan bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor - 2
23:11 Sokakta oynayan 9 çocuğu, 'gürültü' yaptıkları iddiasıyla havalı tüfekle vurdu
23:10 Barış Pınarı Harekatı'na destek
23:10 Tunus'ta bazı partiler cumhurbaşkanlığı seçiminde tavır almakta zorlanıyor
23:10 Bisikletiyle gezerken kaybolmuştu: Cansız bedeni bulundu
23:10 Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 3 kayıp
23:10 Milli Savunma Bakanlığı: Taciz ateşlerine karşılık verildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi
11.10.2019 23:14:04