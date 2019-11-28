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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir haftalık sürede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

28.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:18Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
'te bir haftalık sürede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte son bir hafta içinde 11 adrese özel harekatın desteğiyle operasyon düzenledi.
Operasyonlarda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 21 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise 75 gram sentetik uyuşturucu, 11,88 gram eroin, 10 kilogram esrar, 28 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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