Haberler » Güncel » Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı - Haber

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı gözaltına alındı.

27.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:34Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, ile Şehitkamil ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını tespit etti.
Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçundan gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49  Toroslar Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor
15:49  Elbab şehidi Çalışkancı için mevlit
15:49  Enkazında sağ olarak çıkan Şahin ailesi: "Binada daha önceki depremlerde çatlaklar oluştu"
15:49  Korkuteli Söbüce'de karla mücadele
15:54  Alzheimer ve demans hastaları daha güvende olacak
27.01.2020 16:04:32