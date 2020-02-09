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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 33 zanlı gözaltına alındı.

09.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:30Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı
'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 33 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı adreslerde uyuşturucu satıldığını tespit etti.

Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 41 gram sentetik uyuşturucu, 87 gram esrar, 5 gram eroin, 79 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 261 dolu fişek, 252 gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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