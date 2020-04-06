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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

06.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:46
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep 'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ile Nizip İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 28 gram uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
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