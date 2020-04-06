Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
06.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:46
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ile Nizip İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 28 gram uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 40 mermi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA